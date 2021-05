Už měsíc po založení sboru zasahovali obyčtovští hasiči u prvního požáru, a to v nedalekém Ostrově. „Byly tady požáry i před založením sboru. Nejčastěji hořely domy v horní části Obyčtova. Stály blízko u sebe, takže se oheň snadněji šířil. Proto se naši předci rozhodli sbor založit,“ poznamenal Jaroslav Juda, který zároveň připomenul i katastrofu, která obec postihla v roce 1907.

„Největší požár byl v Obyčtově v roce 1907. Tehdy shořel kostel i velká část domů v horní části Obyčtova," řekl Jaroslav Juda.

Sbor dobrovolných hasičů v Obyčtově funguje dodnes. Někdejší zakladatelé dobrovolného hasičstva v obci by ale byli zřejmě velice překvapeni jeho složením. „V současnosti máme dvaatřicet členů. Z toho je sedmnáct žen, je jich více než mužů,“ usmál se Jaroslav Juda.

„Ženy se u nás daly se dohromady hlavně proto, že začaly jezdit na soutěže,“ dodal na vysvětlenou.

K úplné spokojenosti chybí obyčtovským hasičům jen málo. Potřebovali by nástupce. „Mladé hasiče ve sboru nemáme, i když před šesti lety jsme tu měli přes třicet dětí. Pak to ale skončilo, děti přestaly chodit. Chtěli bychom to obnovit. Dříve tady mladí hasiči byli a máme tu doposud i vybavení. Chtěli bychom mít zase nástupce,“ potvrdil Jaroslav Juda.