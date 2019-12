Nové Město na Moravě – Také letos si mohou přijít lidé zazvonit pro štěstí do zvoničky, která v době adventní stává na novoměstském Vratislavově náměstí. A kdo chce, může navíc přispět i na dobrou věc.

Vánoční stromečky před ZUŠ Jana Štursy v Novém Městě na Moravě. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

„Ve zvoničce je opět i pokladnička, do které mohou lidé dát jakýkoliv finanční obnos. Peníze, které se podaří vybrat, poputují na konto našeho Nadačního fondu. Ten je pak přerozděluje do tří oblastí – něco přijde do kultury, něco do sportu a Nadační fond pomáhá i v oblasti sociální, v tomto případě bude letos podpořen Domácí hospic Vysočina,“ vysvětlil přítomnost pokladničky ve zvoničce novoměstský starosta Michal Šmarda.