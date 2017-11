OBRAZEM: V muzeu si děti hrají s kostičkami

Velké Meziříčí - Pro příznivce malých barevných dílků stavebnice Lego je v prostorách velkomeziříčského muzea otevřena putovní výstava Petra Šimra Svět kostiček.

„Kromě posledních novinek, jako je například kompletní edice Lego City Džungle z letošního roku nebo Polární výzkum z roku minulého, jsou vystaveny i sběratelské edice, které se již nevyrábějí,“ uvedla ředitelka meziříčského muzea Irena Tronečková.

Mezi již nevyráběné hračky patří kostky z edice Lego Baby Primo, které byly určeny dětem od šesti měsíců do dvou let. Sériová výroba započala v roce 1995 a ukončena byla o deset let později. Vystaven je i sběrač kostek ve tvaru krokodýla, který byl účinným pomocníkem při sbírání kostiček z podlahy.

Na výstavě nezůstala opomenuta ani filmová tvorba. Návštěvníci si mohou prohlédnout dům ze seriálu Simpsonovi či vozidlo s předními představiteli z filmu Návrat do budoucnosti.

„Ve výstavní sále je připraven i dětský koutek, kde si děti mohou z připravených kostiček skládat dle vlastní fantazie,“ upozornila Irena Tronečková.

Výstava Svět kostiček bude k vidění do 14. ledna 2018. Otevřeno je každý den kromě pondělí, a to od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin. Provozní doba během vánočních svátků bude upřesněna na webových stránkách muzea www.muzeumvm.cz. Dospělí zaplatí 40 korun, děti od dvou let 20 korun a nejmenší děti do dvou let mají vstup na výstavu zdarma.

Muzeum Velké Meziříčí

Zámecké schody 1200/4

email: muzeumvm@muzeumvm.cz

web: www.muzeumvm.cz

rezervace prohlídek: 778 777 169

Otevírací doba: denně kromě pondělí od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin

Vstupné: 40 korun dospělí, 20 korun děti (od 2 let)