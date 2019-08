Krátká – Vesnická památková rezervace Krátká bude mít o jedno turistické lákadlo více. Do jara příštího roku tam má „vyrůst“ takzvaný Dům přírody. Je to první stavba svého druhu na Vysočině.

Vesnička s tradičními chaloupkami Horácka leží v samém srdci Žďárských vrchů. Dům přírody v podstatě spojuje dva historické objekty, a to číslo popisné 2 a 12. Hlavní expozice budou situovány do jedné z nejstarších nemovitostí, do domu číslo 2. V přízemí vznikají tři výstavní místnosti a kinosál s 3D projekcí. Chybět nebude ani sklepní expozice netopýrů, půdní prostory budou pro změnu sloužit coby zázemí pro ekologickou výchovu.