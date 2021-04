Postupné odtávání sněhu ve vrcholových partiích Žďárských vrchů s sebou nese připomínku na netradičně zabarvenou bílou plochu na začátku února. Tehdy se nad Saharou dostal do vzduchu písečný prach a vítr jej přinesl až na Vysočinu.

Sníh ze Sahary, který se na naše území dostal na začátku února, se objevil znovu. | Foto: Deník/Helena Zelená Křížová

Na pískem zabarvený sníh během času napadaly další sněhové vločky a zcela ho zakryly. Teď se ale hnědavé písečné tóny na sněhu objevily znovu. „Vrchní vrstvy sněhu už odtály, a tak se na povrch opět dostal písek. Vypadá to zvláštně, když člověk šlápne do bílého sněhu a jeho stopa je hnědá. Jakoby si písek přinesl na botách. Někde je zase jasně patrné ohraničení písečného nánosu. Vidět to ale asi bude už jen pár dní,“ nechal se slyšet Tomáš Dostál z Nového Města na Moravě.