Nové Město na Moravě – Nenápadná louka u Nového Města na Moravě se každé jaro stává cílem stovek návštěvníků. V těchto dnech tam totiž rozkvetly vzácné šafrány bělokvěté. Je to jediná lokalita s výskytem tohoto kriticky ohroženého druhu na Vysočině.

„Šafrány se vyskytují na louce v přírodní památce U Bezděkova, tam je rok co rok chodíváme počítat. Letos jsme tam už také byli, v části rezervace jsme napočítali dva tisíce třicet tři květů a těsně vedle ní jich kvetlo dalších pět set,“ informovala botanička ze Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy Pavlína Bukáčková.

Šafrány chodí obdivovat lidé z blízkého i vzdálenějšího okolí. „Dříve jsem tam vodíval i děti ze základní školy, pravidelně jsem pro ně organizoval procházky do lokality U Bezděkova, aby viděly, že tyto kytky nerostou jenom na zahrádce, ale také ve volné přírodě,“ sdělil ornitolog a milovník přírody Jaromír Čejka z Nového Města na Moravě.

Přestože má tato rostlina jako druhové jméno bělokvětý, na louce lze spatřit i květy žíhané či fialově zbarvené. „Letos se mi zdá, že tam přibylo fialových květů oproti předcházejícím rokům,“ podotkla Pavlína Bukáčková.

Jak se šafrány na louku u Nového Města na Moravě dostaly, je záhadou. Někteří míní, že je tento druh v místě původní. Další se domnívají, že tam byly rostliny vysazeny v 17. století, když se šafrány pěstovaly coby koření. Této rostlině byly také přisuzovány léčebné účinky. Podle další teorie byly šafrány rozšířeny tím způsobem, že se do nových lokalit dostaly v seně pro koně napoleonských vojáků nebo formanů, kteří jezdili do Rakouska.

Ať už je to jakkoliv, jisté je, že vzácné rostlinky se do dnešních dnů vyskytují v Kraji Vysočina pouze na jednom jediném místě – v přírodní památce u Bezděkova. Ochranáři o tuto lokalitu pravidelně pečují. „Vloni jsme na louku dali ovečky, mysleli jsme si, že nám pomohou s vysokou trávou, která tam v létě roste. Letos je tam už ale dávat nebudeme, naznali jsme, že to nemělo velký efekt. Raději se budeme snažit louku i podruhé posekat, jednou ji sečeme pravidelně. Všechno ovšem bude záviset na penězích,“ poznamenala Pavlína Bukáčková.