OBRAZEM: Přehrada v Mostištích je podle pravidelné prohlídky bezpečná

Mostiště – Významná vodárenská nádrž v Mostištích, místní části Velkéoho Meziříčí, prošla minulý týden pravidelnou technickobezpečnostní prohlídkou. Podle výsledku kontroly je přehrada bezpečná a provozuschopná.

„Na základě výsledků měření a pozorování, která se na vodním díle Mostiště kontinuálně provádějí, nebyly v hodnoceném období zjištěny podstatné a zjevné závady. Výsledky prokázaly, že vodní dílo je v bezpečném a provozuschopném stavu,“ uvedl Martin Hyský, radní kraje Vysočina pro oblast lesního, vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí.

Co znamená, že je přehrada bezpečná a provozuschopná? „Laicky to lze přeložit jako ‚nikoho a nic neohrožuje, bezpečně a plně slouží všem svým účelům‘,“ vysvětlila Jana Kučerová z oddělení vnějších vztahů Povodí Moravy, které mostišťskou přehradu spravuje. Technickobezpečnostní prohlídka vyhodnocuje údaje všech dlouhodobě prováděných pozorování a měření ve vztahu k předem určeným mezním nebo kritickým hodnotám. Technickobezpečnostním dohledem se pak rozumí zjišťování technického stavu vodního díla z hlediska bezpečnosti a stability a možných příčin jejich poruch. „Dohled se provádí zejména pozorováním a prohlídkami vodního díla, měřením jeho deformací, sledováním průsaků vody a hodnocením výsledků všech pozorování a měření ve vztahu k předem určeným mezním nebo kritickým hodnotám,“ doplnila Jana Kučerová. Vodní dílo Mostiště je z hlediska technicko-bezpečnostního dohledu zařazené do 1. kategorie, pro kterou podle vodního zákona platí pravidelné prohlídky jedenkrát ročně.

V roce 2005 začala na přehradě Mostiště rozsáhlá oprava, nutná kvůli poruchám v těsnícím jádru hráze. Patřilo k ní také vybavení hráze zařízením pro technickobezpečnostní dohled. „Byl vybudován nový systém bodů pro měření vertikálních a horizontálních posunů v koruně hráze, zapojení datových kabelů z vrtů na koruně hráze a zajištění automatizovaného sledování úrovně hladiny podzemní vod," popsala Kučerová.

První etapa opravy byla unikátní akcí, kdy se uplatnila metoda tryskové injektáže. Představovala sanaci těsnícího jádra vodního díla v takovém rozsahu, v jakém nebyla v České republice ani v ostatních evropských zemích dosud prováděna. Oprava byla zcela ukončena v listopadu roku 2006.

Na vlastním provozu vodního díla Mostiště se podílejí minimálně čtyři pracovníci. „Několik dalších pak vykonává další činnost – například výkonem technickobezpečnostního dohledu je pověřena externí odborná společnost,“ zmínila Jana Kučerová.

Pro zájemce, kteří si chtějí hráz a přehradu prohlédnout a dozvědět se zajímavosti o jejím provozu, v Mostištích vítají například při dnech otevřených dveří. Povodí Moravy je ve svých vodních dílech pořádá vždy v měsíci březnu. „Nyní ještě nemohu říci, zda se v březnu 2018 otevře právě vodní dílo Mostiště, takže termín dalšího tamního dne otevřených dveří zatím není znám,“ uzavřela Jana Kučerová.

Vodní dílo Mostiště shromažďuje vodu pro úpravnu vody Mostišti, odkud pak pitná voda zásobuje na osmdesát tisíc lidí v domácnostech na Žďársku a Třebíčsku. K dalším účelům přehrady patří i zajištění minimálního průtoku ve vodním toku Oslava pod nádrží (nadlepšení průtoků v době sucha), energetické využití průtoků ve vodní elektrárně a snížení povodňových průtoků.

Z historie přehrady

Vodárenská nádrž Mostiště stojí na horním toku řeky Oslavy, nad Velkým Meziříčím. První úvahy o zbudování této víceúčelové nádrže byly spojeny s aktuální potřebou ochrany obyvatel a jejich majetku před rozsáhlými povodněmi, jež na přelomu 19. a 20. století území opakovaně pustošily. Rozhodujícím impulsem pro výstavbu přehradní nádrže byla zejména velká voda v roce 1902, která způsobila závažné škody.

S přípravami projektu se začalo již počátkem 20. století, na dlouho je ale přerušily světové války. Ve 30. letech sice byl proveden podrobný geologický průzkum, zaměření terénu a dokonce se již začalo se stavbou příjezdové komunikace, výstavba přehrady ale začala až v roce 1957. Přehrada byla dokončena v roce 1961 a do provozu byla uvedena o tři roky později.

Technické zajímavosti

Přehradní hráz je sypaná, kamenitá se štíhlým zemním těsněním. Těsnící prvek hráze tvoří návodní zemní těsnění ze zhutněných sprašových hlín, na skalní podklad je založen injekční chodbou. Materiál pro výstavbu hutněné kamenité hráze pochází z kamenolomu, který se nacházel přímo v prostoru zátopy. Oba líce hráze jsou obloženy kvalitním kamenným zdivem.

Zajímavým je půdorysné řešení osy hráze – je asymetrická. V pravé části tvoří hráz oblouk o poloměru 150 m a v levé části je naopak její osa zcela přímá.

Korunou hráze vede komunikace. K manipulaci s vodou v nádrži slouží odběrné a výpustné zařízení sestávající z několika samostatných objektů situovaných při levém břehu nádrže. Na pravém břehu nádrže se nachází boční bezpečnostní přeliv s délkou přelivné hrany 54 m a s kapacitou dosahující převedení až 108 m³ vody za sekundu.