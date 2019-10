Bystřice nad Pernštejnem – Sedm hradů a dalších šlechtických sídel na toku řeky Svratky v měřítku 1:50 už zdobí bystřický park miniatur v lokalitě Lužánky. Po loňské pětici betonových miniatur (Čepička, Loučka, Černvír, Lomnice a klášter Porta coeli) letos modelář a výtvarník Zdeněk Brachtl vytvořil dvě rozsáhlejší a po technické stránce podstatně náročnější díla v podobě hradů Zubštejn a Pernštejn.

Bystřický park miniatur. | Foto: Deník / Lenka Mašová

U posledně jmenovaného ještě stojí míchačka, neboť stavební práce dosud neskončily. Některé stavby mohou návštěvníky na první pohled splést, protože nevypadají jako nyní, nýbrž jako v dobách své největší slávy, což bylo nejčastěji ve 14. či 15. století. Několikametrové miniatury panských sídel kolem řeky Svratky od Jimramova až po Tišnov jsou zasazeny do okolního členitého terénu. Celkem by jich mělo ve volně přístupném parku stát přes dvě desítky, práce ve finanční režii bystřické radnice jsou rozvržené na několik let.