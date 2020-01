„Já ji velice obdivuji, že je neustále tak vitální a aktivní. Pamatují si ji celé generace dětí, všichni ji dodnes mají rádi,“ řekl starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.

Paní učítelka Blažena Šedá se narodila se 14. ledna 1917 v Petrovicích. Byla nejmladší z osmi dětí. Vystudovala reálku v Novém Městě na Moravě a Státní pedagogickou akademii v Brně. Více než čtyřicet let učila děti. Ani přes svůj vysoký věk nezahálí, v sedmadevadesáti letech zvítězila v celostátní soutěži Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení s literární prací na téma Život mě baví.

Paní učitelka Blažena Šedá nevynechala zatím žádné volby

Svůj recept na dlouhý život prozradila už když slavila sté narozeniny. Podle ní je jednoduchý. „Člověk by měl žít skromně a střídmě. Jak v jídle, tak i ve všem ostatním. Rodiče nám vštěpovali, že se každý den máme snažit udělat někomu radost. A taky nám říkali, že když můžeme udělat něco dobrého, máme to udělat hned. Nenechávat to na jindy. Protože ta chvíle, kdy to člověk neudělá, se už nikdy nevrátí,“ řekla tehdy oslavenkyně.