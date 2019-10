Žďár nad Sázavou – Od žďárského Kamenného rybníku se dá po červené turistické značce pustit k takzvaným Vetelským rybníkům – do zachovalého kousku přírody v těsném okolí Žďáru.

Začínající podzim kolem Vetelských rybníků. | Foto: Deník / Lenka Mašová

Kromě rybníku Peršlík do soustavy Vetelských rybníků patří ještě rybníky Dolní Vetla, Horní Vetla, Blátivý rybník, Pivovarský rybník, Návesník, Pobožný rybník a Černý rybník. Rybníky na Vetelském potoce, které byly obnoveny v letech 1992 – 2000, jsou od roku 2004 zahrnuty do soustavy chráněných území NATURA 2000, a to z důvodu výskytu vzácných obojživelníků.