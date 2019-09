Rozsochy /FOTOGALERIE/ – Mezi deset finalistů letošního ročníku celorepublikové soutěže Nejkrásnější nádraží České republiky se jako jediný zástupce Vysočiny dostalo nádraží v Rozsochách nedaleko Bystřice nad Pernštejnem. Hlasovat je možné prostřednictvím webového odkazu www.nejnadrazi.cz/hlasovani, a to do 10. října.

Nádraží v Rozsochách. | Foto: Miloš Stloukal

„V dnešní době stále existují malá nádraží, která nemusí na první pohled vypadat moderně, nemusí nabízet řadu služeb a mihnou se v nich jen desítky cestujících denně, ale i přesto svou roli plní dostatečně a lidé se tam rádi vrací. U nás v Rozsochách si tu a tam někdo vychutnává čekání na vlak s knihou v ruce, další se regeneruje překrásným výhledem do okolí, někdo tu vystoupí z vlaku, aby byl za pár kroků v nitru čisté přírody, další si sem do kopců vlakem vyvezou jízdní kolo, aby se zpět domů vraceli převážně z kopců dolů,“ popsal Miloš Stloukal, který nádraží v Rozsochách do soutěže nominoval.