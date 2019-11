Hamry nad Sázavou, Sázava – Prvním listopadovým dnem se pro šoféry opět otevřel od začátku dubna uzavřený úsek frekventované silnice I/19 mezi Hamry nad Sázavou a Sázavou.

"Devatenáctka" z Hamrů do Sázavy je opět průjezdná. Foto: Deník/Lenka Mašová | Foto: Deník / Lenka Mašová

Původně měla být komunikace uvedena do provozu už před měsícem. V celém zrekonstruovaném úseku však i nadále platí rychlostní omezení na 50 kilometrů v hodině, a to nejdéle do 15. prosince, neboť v některých místech stále ještě probíhají dokončovací práce. Obousměrný provoz má být v tomto období zachován i při nepříznivých povětrnostních podmínkách, jako je sníh či náledí.