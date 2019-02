Hamry nad Sázavou – Unikátní ledový monument v nynějších mrazivých dnech vznikl u řeky Sázavy poblíž Hamrů nad Sázavou na Žďársku. Mráz tam na skalisku, stranou běžných tras turistů, vytvořil obrovský ledopád plný rampouchů všech druhů i velikostí.

Lidé, kteří by si chtěli zmrzlou krásu prohlédnout, se musejí vypravit k hamerskému Šlakhamru neboli Brdíčkovu mlýnu a od něj se pak po proudu vydat po pravém břehu řeky Sázavy. Po malé chvíli chůze se nad vodním tokem objeví mohutná skála pokrytá ledovou výzdobou. Monument je částečně dílem přírody, avšak k finální podobě mu dopomohl lidský um.

„Upravil jsem ho už v roce 1985, svedl jsem vodu od trati na hranu skály, protože tekla asi o deset metrů dál, a první přelez jsme s kamarádem uskutečnili 1. února 1986,“ uvedl Jiří Vostrčil, který na málo známý přibližně sedmi až osmimetrový ledopád vloni upozornil.

„Voda na skálu a odtud pak dál do řeky stéká od železniční trati, ledopád je tak prakticky bezúdržbový, jenom to občas trochu prohrábnu. Lidé to tam moc neznají, i když před třemi lety jsem v těch místech viděl nějaké mladé, kteří tam zkoušeli lézt,“ dodal Jiří Vostrčil.

Unikátní rampouchy a střechýly všeho druhu ale v současném počasí zdobí i menší skalní útvary podél toku Sázavy. K vidění jsou rovněž v bývalém lomu s názvem Štenice, který se nachází v lesích mezi Hamry nad Sázavou a obcí Sázava na odbočce ze žluté turistické značky a značeného Hamerského a Sázavského vycházkového okruhu.