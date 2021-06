„Oficiálně existují teprve rok. Potřebovali peníze na nové kroje, a to bez oficiální hlavičky nejde,“ vysvětlila popud k registraci spolku starostka Nové Vsi u Nového Města na Moravě Helena Tučková.

Poprvé se krojovaná chasa ukázala na kácení máje v polovině roku 1992. Od té doby ji mohou lidé vidět poměrně často. „Třeba na plesech a poutích. Nebo již při zmíněném kácení máje,“ doplňuje jeden z obyvatel Nové Vsi Jan Nečas.

„O kulturní vložku se starají i na akcích v okolí,“ přidává další z Novovesských František Polnický.

Krojovaná chasa začala coby spolek nadšenců. Ušili si i vlastní kroje. „Taky si je sami vymysleli. Odborníkům se ale nelíbí, prý nejsou horácké. Ale naše babičky zase tvrdily, že to, co v Horáckém muzeu prezentují jako horácký kroj, byly spodničky. Vrchní sukně prý byly pruhované. Takže my to máme dobře,“ směje se Helena Tučková.