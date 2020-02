„V rámci letošní akce se počítá s realizací první části úseku Bystřice nad Pernštejnem – Rožná. Součástí stavby je výměna stávajících kolejí a pražců za ocelové ve tvaru Y, opravy výhybek v Bystřici nad Pernštejnem, dále budou provedeny opravy na železničním spodku nebo oprava odvodnění. Současně se také opraví vybrané propustky. Součástí stavebních prací je i zřízení přechodu pro pěší ve stanici Bystřice nad Pernštejnem. Předpokládané finanční náklady činí 100 milionů korun,“ potvrdila nadcházející stavební práce mluvčí Správy železnic (dříve Správy železniční dopravní cesty) Radka Pistoriusová.

Bystřická radnice se přechod přes koleje snažila zlegalizovat minimálně od roku 2012. Důležité bylo zejména vyřízení administrativy, které bylo během na dlouhou trať. „Přechod z průmyslové zóny byl naplánován už někdy před dvaceti lety, ale nikdy se to nedotáhlo do konce. Vzhledem k tomu, že tudy ale chodilo stále více lidí, jak se zóna zaplňovala, začali jsme tlačit na vyřešení situace, než se tam stane nějaké neštěstí,“ poznamenal bystřický starosta Karel Pačiska.

U drážní budovy vzniknout nemůže

Z chodníku v průmyslové zóně je to přes koleje na nádraží, odkud jezdí i MHD a lidé tudy pěšky míří přes Nový Dvůr a Lužánky na sídliště 2 nebo do centra, sotva padesát metrů, zatímco po silnici by si zašli několik stovek metrů.

Naproti drážní budově, kde lidé přecházejí nejčastěji, však oficiální přechod z technických důvodů vzniknout nemůže, po úpravách to však půjde o kus dál, a to ze silnice odbočující ke kolejím naproti firmě Wera Werk. Rekonstrukce trati mezi Rožnou a Bystřicí je rozplánovaná do celkem tří etap, ta „bystřická“ přijde na řadu jako první, a to letos v září a říjnu. „Nás se bude v souvislosti s novým přechodem přes koleje týkat vybudování chodníků k němu, na což je v rozpočtu vyčleněno 1,8 milionu korun,“ doplnil bystřický starosta.