„Čápi nám letos vyvedli čtyři mladé, létat se začali učit asi před týdnem,“ potvrdil starosta Nového Veselí Zdeněk Křivánek.

První čáp se letos do Nového Veselí vrátil symbolicky v první jarní den, tedy jednadvacátého března. Čapí rodinka tam má už své ustálené sídlo a nejen místní obyvatelé, ale lidé z celého světa, jim mohou pravidelně nahlížet až do „obýváku“, a to díky webkameře, která je nedaleko čapího hnízda nainstalována.

Novoveselská čapí „reality show“ se už ale pomalu chýlí ke konci. Čápi se zanedlouho vydají na svou tradiční podzimní pouť do teplých krajů.