Novoměstsko – Přestože je Novoměstsko považováno za ráj lyžařů, letos se stále více množí stížnosti na projíždění a údržbu bílé stopy. Ne všechny výtky běžkařů jsou ovšem relevantní.

„Každou zimu se opakuje stejná situace. My máme uzavřenou smlouvu se Sportovním klubem Nové Město na Moravě, která pro nás tuto činnost vykonává. Ve Vysočina Areně je už ale těch akcí tolik, že vyjíždění stop pro veřejnost musí počkat. Budeme muset tuto situaci nějak řešit, nejlepší by bylo na to mít jednoho člověka, tak jak je tomu ve Žďáře nad Sázavou. Letos nám navíc situaci komplikuje počasí. V pátek bylo upraveno okolo sedmdesáti kilometrů stop, ale v noci byly kvůli silnému větru všechny stopy hned zafoukané,“ uvedl šéf mikroregionu Novoměstsko Miloš Brabec.

„Musíme řešit ještě další problémy, o kterých veřejnost ani neví. Například každý rok jsme nuceni uzavírat nové smlouvy se zemědělci, abychom mohli jezdit přes jejich pozemky. Nebo musíme vyřezávat stromy spadlé na tratě, ale až po dohodě s majitelem,“ doplnil Miloš Brabec.

Koordinátorem přípravy novoměstských stop je mikroregion, ten ovšem nemá potřebnou techniku. Tu zase za úplatu poskytuje sportovní klub. Do hry ovšem vstupuje ještě třetí subjekt – novoměstské informační centrum, které podává informace na webových stránkách lyžařské Novoměstsko.

„Na webu by měly být aktuální informace, a na tom novoměstském rozhodně nejsou,“ postěžovala si Klára Jindrová z Brna.

„My můžeme zveřejnit pouze ty informace, které dostaneme, na nich jsme závislí. Každý den ráno ale vkládáme na web aktuality, jak to na tratích vypadá,“ vysvětlila Michaela Maděrová z informačního centra.

Lyžařům vadí také pozdnější nástup rolby na trať. „Ve Vysočina Areně máme jednu akci za druhou, děláme, co můžeme. K dispozici máme techniku, která je primárně určena pro úpravu a údržbu Vysočina Areny, a až poté jedeme jinam. Obecně si myslím, že problém Novoměstska je i ten, že se slibuje něco, co je nereálné. Někdo kdysi nakreslil plánek stop, ale ten je těžké dodržet. Rozsah stop, který je na Novoměstsku slibován, nemají ani v Jizerských horách,“ poznamenal Jan Skřička ze Sportovního klubu Nové Město na Moravě.

Také on se odvolává na extrémní podmínky, které s sebou letošní zima přináší. „Rolby vyjely, ale druhý den byly stopy opět zachumelené. Jakmile sněžení ustane, bude to o něčem jiném, stopy pak bez problémů vydrží. Lidé by si měli výlety plánovat s ohledem na počasí,“ vzkázal milovníkům bílé stopy Jan Skřička.

Přestože jsou mnohem hlasitější negativní reakce, najdou se i běžkaři, kteří nešetří slovy chvály. „Já jsem si minule skvěle zalyžoval. Stopy byly místy trochu zafoukané, ale s tím se, hlavně ve vyšších polohách a v otevřené krajině, musí počítat. A jsem rád, že se vyjíždí stopy i mimo víkend, kdy se do regionu přihrnou hordy nájezdníků z Brna. To se pak dá lyžovat jen ve frontě, a to nemám rád,“ svěřil se Jiří Doležal z Nového Města na Moravě.