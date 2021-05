OBRAZEM: Americký konvoj dorazil do tábora na Jihlavsku

Kolony americké armády dorazily do tábora v Rančířově, odkud budou po odpočinku pokračovat do Břeclavi, a pak do Maďarska na cvičení NATO.

Kolony americké armády dorazily do tábora v Rančířově, odkud budou po odpočinku pokračovat do Břeclavi, a pak do Maďarska na cvičení NATO. | Foto: Deník/Jiří Sláma

Američtí vojáci přijeli v sobotu večer do Česka přes hraniční přechod v Rozvadově. V Rančířově dnes přenocují ve stanovém městečku. Další den budou pokračovat po dálnici D1 do Brna a po dálnici D2 na hraniční přechod Břeclav. V Rančířově mají vojáci navíc k dispozici i český zdravotnický personál. Co se týče pandemie, budou dodržovat všechna nařízení, která v Česku aktuálně platí. Nevyhnou se tak ani testování na covid. Většina z nich už je také naočkována. Na to, aby průjezd celkem 190 vozidel proběhl hladce a nijak neomezoval běžný silniční provoz, dohlíží česká policie, armáda i Ředitelství silnic a dálnic. Přejezdy vojáků jsou naplánované vždy v době od devatenácté hodiny večer do šesti ráno. „Armáda České republiky americkým jednotkám poskytne logistickou podporu," potvrdila Magdalena Dvořáková z Generálního štábu.