„Stezka byla postavena ze špatného materiálu. Ten nevydržel tak dlouho, jak jsme původně předpokládali. Na starých základech se vybuduje stezka úplně nová,“ řekla žďárská místostarostka Ludmila Řezníčková.

Původní chodníky a mola byly ze smrkového dřeva. To už použito nebude. Nahradí ho tvrdší dřevo. „Měl by to být dub a modřín,“ upřesnil mluvčí žďárské radnice Matěj Papáček.

Město už vybralo firmu, která opravu zrealizuje. A to i přesto, že práce vyjdou o něco dráž, než na radnici původně počítali. Podle prvotního předpokladu se oprava měla vejít do čtyř a půl milionu. Firma ale práce vyčíslila na částku přesahující pět milionů korun. „Nabídková cena se zvedla přibližně o 700 tisíc korun. Oprava by ale měla být kvalitnější,“ vysvětlila Řezníčková s tím, že pětaosmdesát procent nákladů bude uhrazeno z dotace.

Stezka okolo Konventského rybníka bude uživatelům, mezi něž se řadí i rodiče s kočárky a vozíčkáři, k dispozici od konce října. „Budeme se snažit tento termín pokud možno ještě o něco zkrátit. Stezka je hodně využívaná a místní i návštěvníci už čekají, kdy bude opět otevřena,“ řekla žďárská místostarostka.