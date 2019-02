Žďár nad Sázavou - Revitalizace sportovní zóny musí počkat. Žďárští radní neví, kde by na přeměnu sportovišť v okolí zimního stadionu vzali peníze. Náklady na přestavbu sportovní zóny jsou odhadovány na 270 milionů korun.

Tak by měla vypadat revitalizovaná sportovní zóna ve Žďáře za 270 milionů korun. | Foto: archiv MěÚ Žďár nad Sázavou

O urbanistické studii hlasovali radní začátkem týdne.

Výsledek? Bylo doporučeno zařadit ji mezi dlouhodobé projekty v rámci Akčního plá-nu města. To by znamenalo jediné: V nejbližších letech se výrazná investice do modernizace sportovišť ve Žďáře neuskuteční.

„Není to jen o získání dotace na akci, ale i o dalším financování. O nutnosti města složit podíl ze svého, ovšem z jakého svého. Muselo by především dojít k aktualizaci akčního plánu, který schválili zastupitelé v minulém volebním období, a přehodnotit pořadí realizací ostatních investic. Co vyhodit, abychom tam dali sportovní zónu? I díky tomu studie neprošla," řekl první žďárský místostarosta Jaromír Brychta.

Brychta dále podotkl, že jedno šestileté dotační období Evropské unie končí a v tom dalším bude k dispozici daleko méně peněz.

„Když dáme na revitalizaci sportovní zóny všechny peníze, které máme naspořené, tak budeme mít od roku 2016 čistě jen na provoz města a budou chybět prostředky na další rozšiřování a budování," dodal Brychta.

V obnovení sportovní zóny se mimo jiné počítá s výstavbou kryté tenisové haly, s roz-šířením a modernizací rychlobruslařské dráhy. Dále pak s postavením hřiště pro plážový volejbal. Své místo by v lokalitě našel skatepark nebo hrací ploha s atrakcemi pro děti.

Náklady na oživení sportovní zóny se pohybují kolem 270 milionů korun, kvůli finanční náročnosti by se areál dělal po etapách.

Studie úpravy sportovišť vznikla pod vedením druhého místostarosty Ladislava Bárty. „Věc nevidím jako uzavřenou. Záměr bude ještě rozebírán v jednotlivých politických klubech," uvedl Ladislav Bárta, druhý místostarosta. „Materiál je natolik důležitý, že jsem netrval na okamžitém řešení. Je to vize do budoucna a věřím, že přece jen najdeme na radnici shodu," tvrdí Bárta, který má oblast sportu ve městě v kompetenci. Řekl také, že bude utvořen pracovní výbor, který bude mít za úkol představit zastupitelům projekt zóny komplexně.

--------------

O projektu

Pod vedením druhého místostarosty Žďáru nad Sázavou Ladislava Bárty byla v červenci 2012 zpracována urbanistická studie sportovních ploch kolem sportovní haly, zimního stadionu a fotbalových hřišť v severozápadní části okresního města. Nabízí kompletní řešení sportu i volného času ve městě. Podle vizualizace, která je k dispozici na webových stránkách Žďáru, by lidé v lokalitě našli prodloužený rychlobruslařský ovál, hřiště pro plážový volejbal, kryté tenisové kurty, skatepark nebo například sportoviště pro děti.