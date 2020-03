Z celkových sto pěti bytů v bystřickém domě s pečovatelskou službou už jich bude letos dvaatřicet zrekonstruováno. Město se každoročně pustí do dalších osmi bytových jednotek, které opraví a znovu předá původním uživatelům.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Miroslav Rendl

„Každý rok v době od ledna do května osm bytů předěláme. Šlo by to i rychleji, ale musíme vždycky nájemníky přestěhovat do volných bytů. Tam počkají, dokud jim ten jejich neopravíme. Pak je vrátíme do původního bytu a stěhujeme další obyvatele,“ vysvětlil postup starosta Bystřice nad Pernštejnem Karel Pačiska.