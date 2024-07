Podle tohoto velkomeziříčského seniora bude nejspíš problém při cestě do Bystřice. „Na Bíteš stejně většina lidí jezdí po šestsetdvojce anebo rovnou po dálnici, do Žďáru se dá jet přímo z Meziříčí na sever směrem na Rousměrov. Ale hlavně do Bystřice to bude těžší. Nedá se nic dělat, budeme to muset holt vzít přes Vídeň ,“ doplnil Beránek s úsměvem.

Vídní myslel nikoli rakouské hlavní město, ale obec severně od Meziříčí. Právě přes ni je totiž uzavírka směrována. „Objížďka povede přes Mostiště, Vídeň, Dobrou Vodu a Křižanov,“ informovala Martina Strnadová z velkomeziříčské radnice.

Silnice mezi Velkým Meziříčím a Kozlovem utrpěla při dřívějších uzavírkách dálnice D1. Vedly tudy totiž objízdné trasy, a tak je její vozovka vlivem silného provozu poškozená. Opravy provede Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které rekonstrukci plánuje dokončit do 13. srpna.

ŘSD se ale zároveň chystá i na opravu povrchu vozovky v blízkosti exitu Velké Meziříčí-východ. Do té se pustí zřejmě na začátku srpna. „Oprava obou silnic bude obnášet odfrézování povrchu, dílčí vysprávky a položení nové asfaltové vrstvy. Opravou povrchu projde i velká okružní křižovatka nahoře na Karlově a na několik dnů bude uzavřen exit Velké Meziříčí-východ. V době, kdy bude uzavřen úsek z Velkého Meziříčí do Dolních Radslavic, již má ale být hotova cesta do Martinic a Křižanova,“ doplnila Strnadová.

Silnice z Velkého Meziříčí na Křižanov bude až do poloviny srpna uzavřená. | Video: Deník/Milan Krčmář

Shodou okolností začala 15. července i výluka vlaků jezdících mezi Velkým Meziříčím a Křižanovem, která potrvá do pátého srpna. Místo vlakových spojů budou jezdit autobusy. Ty však kvůli uzavření silnice z Velkého Meziříčí do Kozlova nebudou zajíždět do Martinic.