Obrátit se na něj mohou především ty oběti domácího násilí, které požadují anonymitu, a které si nedokážou dojít pro pomoc fyzicky. Vše se děje výhradně v online prostředí. „Prostřednictvím instagramu a facebooku zveřejňujeme příspěvky edukativní, odstrašující i motivační. Součástí je informace o instituci, která obětem násilí může pomoci. Lidé se také mohou zaregistrovat na bezplatné a anonymní webináře. Ty jim odpoví na otázku co to je domácí násilí, jakým způsobem se projevuje a co s tím,“ poukázal Borský.

Chtějí se spojit s dalšími obcemi

Vedení Žďáru nad Sázavou se rozhodlo rozšířit informace o činnosti projektu Neodkládej to a dostat je co nejvíce do podvědomí veřejnosti. „Hodláme podporovat projekt prostřednictvím meziobecní spolupráce. Informace chceme dostat do okolních obcí i do místních firem. Přiblížit je lidem, kterých se to týká,“ nastínil starosta Žďáru Martin Mrkos. „Téma domácího násilí je společností mnohdy tabuizované. Měli bychom se je naučit více otevírat,“ dodal Mrkos.