Obec Vír a Spolek na ochranu památek Bystřicka chtějí obnovit zašlou slávu

Vír – Převod zříceniny gotického hradu Pyšolec ze 14. století z majetku Lesů České republiky do vlastnictví obce Vír se chýlí ke konci. Pro někdejší šlechtické sídlo to může znamenat nový začátek. „Podnikáme kroky k tomu, abychom Pyšolec zachovali i pro další generace. Snažíme se dokončit převod hradu do obecního vlastnictví. Máme zájem o hrad a jeho bezprostřední okolí,“ potvrdil starosta Víru Ladislav Stalmach.

Zřícenina hradu Pyšolce patří k turisticky hojně navštěvovaným místům. | Foto: Karel Skalník