Nový turistický okruh plánuje obec Tři Studně. Začít chce úpravou cesty ke studánkám Barborka a Vitulka. „Řešíme to ve spolupráci s Lesy České republiky. Chceme upravit terén,“ potvrdil starosta Tří Studní Miloš Brabec.

Ilustrační foto. | Foto: pixabay.com

Cestu chce mikroregion po čase prodloužit. Měla by vést ke sklenské silnici, a dále směrem na Brožovu skalku. „Rádi bychom, kdyby se nám podařilo cestu ke Sklenému opět obnovit. Tak by turisté získali hezkou novou trasu. Vycházková část by začínala u hotelu Horník a vedla by směrem ke studánkám a dál. Zpět by se lidé vraceli asfaltovou silničkou k zastávce,“ informoval Brabec.