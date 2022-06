Ředitelství silnic a dálnic jako investor posuzuje stavbu obchvatu z hlediska úspor času při jízdě. Úředníci zjišťují, kolik času zabere jízda teď a zda by po vybudování obchvatu řidiči čas skutečně ušetřili. Trasa obchvatu je navržená už asi čtyřicet let, problematický je úsek přednádraží.

Rodák z Bystřice založil za peníze z Aljašky nakladatelství. To slaví 10 let

Město se totiž za desítky let rozrostlo a v současnosti už prakticky nejde o obchvat. "Jde jen o průtah městem. A v takovém úseku by nebyla povolená rychlost devadesát kilometrů za hodinu. Proto by stavba nemusela být z ekonomického hlediska posouzena jako přínosná. Jako město bychom byli rádi, kdyby se podařilo zadat vyhledávací studii na prověření alternativní trasy. A to buď v celém rozsahu obchvatu nebo jeho části,“ řekl Mrkos.

Cesta k obchvatu je tedy dlouhá a výsledek zatím nejasný. "Ať to dopadne jakkoli, za město budeme vždycky prosazovat, aby šlo o stavbu bez zbytečně robustních a naddimenzovaných tunelů a nadjezdů,“ dodal Mrkos.