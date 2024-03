VIDEO: Obchvat Žďáru. Podívejte se, v jakých místech vznikne

Zahájení prací silničáři plánují na duben. Obchvat Žďáru má být hotový do deseti měsíců. Veselý doplnil, že výběrové řízení vyhrála společnost Aquasys. „Trasa povede tak, jak jsme už v minulosti informovali. K žádné změně by nemělo dojít,“ uvedl mluvčí k obchvatu, který propojí Jihlavskou a Brněnskou ulici.

Výstavbu místní vítají. Mezi nimi je i Lukáš Řádek. Podle něj však měla být silnice hotová už dávno. „Myslím si, že obchvat Žďáru je určitě potřeba. Určitě odlehčí dopravě a řidičům zkrátí cestu. Já to vítám. A nejsem určitě jediný, kdo bude tvrdit, že to tak mělo být už dávno. Čekali jsme na to až příliš dlouho,“ popsal muž svůj názor.