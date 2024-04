Obchvat Velkého Meziříčí vznikne do čtyř let, stát má půl miliardy

/MAPA TRASY/ Do čtyř let by měl vzniknout obchvat Velkého Meziříčí. Stát bude přibližně půl miliardy korun. V současnosti finišuje majetkoprávní příprava stavby.

Stavba obchvatu, ilustrační foto. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Obchvat uleví Velkému Meziříčí od tranzitní dopravy a zároveň pomůže řešit přepravu nadrozměrných komponent pro stavbu dalších bloků elektrárny Dukovany. Délka obchvatu je přibližně 3,3 km. „Konkrétně jde o severojižní propojení, které od jižního okraje Velkého Meziříčí vede přes řeku Oslavu a napojuje se na hotovou okružní křižovatku u dálnice D1, exit 146,” uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. Obchvat za přibližně půl miliardy korun postaví Kraj Vysočina, financovat ho bude stát. V Meziříčí upravují zeleň, prokouknou Čechovy sady i začátek cyklostezky Stavba by měla vzniknout přibližně do čtyř let. V současné době se řeší majetkoprávní záležitosti. “Letos předpokládáme získání společného povolení na stavbu, přičemž město Velké Meziříčí už zajistilo územní rozhodnutí. Majetkoprávní příprava je v řešení, vykoupeno je asi osmdesát procent vlastníků,“ informoval vedoucí krajského oddělení investičního a správy komunikací Stanislav Juránek. Mapa trasy obchvatu Velkého Meziříčí.Zdroj: Kraj Vysočina Významným stavebním objektem obchvatu bude pětipólový most přes řeku Oslavu v délce 232 metrů. V nejvyšším místě se klene osm metrů nad terénem.

