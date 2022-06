Obyvatelé města takový plán vítají. ,,To bych byla ráda. Bydlíme u hlavní silnice a řidší doprava by byla klidnější,“ řekla obyvatelka Velkého Meziříčí Jiřina Hromádková.

Vizualizace trasy.Zdroj: Ewa Neuwirthová.

S tím souhlasí také Zuzana Najtová z tiskového úseku velkomeziříčské radnice. ,,Odvedení tranzitní dopravy je vždy pozitivní,“ uvedla.

Termín zahájení stavby zatím není jasný. ,,Zatím jsou vyčleněné peníze pouze na přípravu. V plánovacím období 2021–2027 není stavba zařazena k provedení,“ řekla Deníku mluvčí kraje Vysočina Eva Neuwirthová.

Ve Velkém Meziříčí vznikne 180 nových bytů, začne se v roce 2024

Most přes řeku Oslavici, který je nutné vybudovat, bude dlouhý 228 metrů a vysoký 11,5 metru. V plánu je monolitický trámový most. ,,Takhle velký je také klasický most přes Dalešickou přehradu u Stropešína,“ nastínila Neuwirthová. Spodní stavbu mostu budou tvořit pilíře do tvaru písmene V.

Podle rozpočtu z roku 2017 je cena vyčíslena na asi 390 milionů korun. ,,Zatím není určeno z jakých zdrojů bude stavba provedená. Na její přípravu použijeme peníze z Fondu strategických rezerv. Půjde o přípravu na případné další plánovací období po roce 2027,“ dodala Neuwirthová.

Podle ekonoma Lukáše Kovandy čeká vyčíslenou cenu z roku 2017 dramatické navýšení. ,,Zejména v posledním roce ceny stavebních materiálů, lidské práce a energií vyrostly o desítky procent. S Inflací, jaká zasáhla zemi nikdo nepočítal loni, natož v roce 2017. Úprava rozpočtu musí být dramatická aby zohledňovala současný stav věcí,“ řekl.