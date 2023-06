Součástí východního obchvatu mohla být také jižní větev. Oba záměry jsou neodůvodnitelné. To si myslí Ondřej Šanca ze společnosti Mott Mac Donald, která studii vypracovala. „Jižní větev má nízkou vytíženost. Za den tudy projedou jen tři tisíce aut. Projekt by navíc byl finančně nákladný. S jižní větví by stavba stála přes dvě miliardy korun,“ vyjmenoval část důvodů.

Dalšími důvody, proč východní obchvat kolem města nepovede, je ochrana přírody. Trasa by totiž zabrala příliš velké území a navíc by ležela ve volné krajině. Tam přitom žijí chránění živočichové i rostliny. Jejich ohrožení by bylo v takovém případě nevyhnutelné a stavby by tak byla v rozporu se zákonem. „Obchvat by procházel ochranným pásmem kostela na Zelené hoře i vodní nádrže Staviště,“ vysvětlil Šanca. Západní varianta je přitom, přestože vede přes zahrádkářskou kolonii.

Žďárský starosta Martin Mrkos ujišťuje, že závěr studie bude město respektovat. „Studie ukazuje, že východní varianta naráží na téměř nepřekonatelná úskalí. Její realizace by tak byla spíše v teoretické rovině. Ale je dobře, že to víme. Opíráme se o poctivou analýzu, data, i znalost legislativy,“ uvedl.

Propojka Brněnská - Jamská

Město ohledně obchvatů jedná společně s Ředitelstvím silnic a dálnic. „Jejich zástupci budou dále pracovat na variantě západního obchvatu. Ten podrobili zkoumání vlivu na životní prostředí. Ale klíčová bude ekonomická studie, která nemusí vyjít. My budeme chtít, aby Ředitelství přehodnotilo některé problematické úseky, jako je průchod Stalingradem nebo Přednádražím,“ upozornil Mrkos.

Východní varianta obchvatu Žďáru nad Sázavou:

Je dlouhá šest a půl kilometru dlouhá.

Vedla by od Stržanova přes Vysoké a Mělkovice.

Přednost před západní variantou obchvatu nedostala.

Ohrozila by totiž vzácné živočichy i rostliny.

Navíc by zasáhla do příliš velkého území.

Ředitelství silnic a dálnic přitom plánuje ve městě vystavět propojka mezi ulicemi Brněnská a Jamská. Ta už bude součástí obchvatu. Silnicí I/37 totiž denně projede přes jedenáct tisíc aut. Silnice také slouží jako spojnice mezi Královéhradeckém krajem, Pardubickým krajem a Krajem Vysočina. Projekt vyjde na nejméně sto milionů korun.

Takové úpravy vítá taxikář Miroslav Maša. Podle něj je totiž situace ve Žďáře katastrofální a propojka by pomohla odlehčit dopravě. „Je tu velká hustota aut. Kvůli semaforům jich plynule neprojede dost a člověk pak zbytečně čeká. Někteří řidiči, které potkávám, by měli radši vrátit řidičáky. Proto uvítám, když tady budou nové kruháče nebo obchvat. Městu to pomůže,“ popsal své dojmy řidič z povolání.