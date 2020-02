Zároveň je však jasné, že prosazení obchvatu je záležitost na léta. „Před třemi lety jsme za podpory státní dotace postavili Tovární ulici v průmyslové zóně a následně se nám zónu podařilo zaplnit. Při splnění této podmínky byli na kraji ochotni o nové silnici jednat. Kraj zadal vyhledávací studii. Samozřejmě víme, že obchvat je běh na dlouhou trať,“ uvedl starosta Bystřice nad Pernštejnem Karel Pačiska. „Co se týče nás, jsme ochotni pomoci při výkupu pozemků,“ doplnil starosta.

Silnice vedená kolem zahrádek u Domanínku a průmyslové zóny až na „rozsošskou“ křižovatku se podle plánu zároveň vyhne železničním přejezdům a zatáčkám před Rodkovem i tamnímu kopci. Odvede část projíždějících aut nejenom z Bystřice, ale i z Rodkova.

Momentálně však žádné další projekční práce ze strany krajského úřadu naplánované nejsou. „Akce není zatím ani v krajském rozpočtu. Za nás jde o vzdálenější budoucnost, což ale není překážkou pro aktivitu města, což může v budoucnu představovat velkou výhodu. V tuto chvíli ale nemáme více nových informací, které by tento projekt mohly konkretizovat,“ vyjádřila se mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Novou komunikaci by přivítali řidiči tranzitní dopravy jedoucí od Žďáru k Dolní Rožínce a dál k Tišnovu, protože by nemuseli Bystřici objíždět, anebo projíždět přes centrum, ale také motoristé mířící do průmyslové zóny. Ulehčení si však od nocé spojnice slibují i někteří další lidé. „Máme chatu u Domanínského rybníka, a když vozím kamarády k vlaku, je to přes město zbytečná zajížďka. Silnice od zahrádek, odkud bych sjel do průmyslové zóny a vyjel kousek před nádražím, by se hodila,“ poznamenal Pavel Bednář z Bystřice nad Pernštejnem.

Obchvat Bystřice i Rodkova byl už před dlouhou řadou let zařazen do projektu takzvaného „severojižního propojení“. Jeho severní trasa měla směřovat z Velkého Meziříčí až do Poličky a posílit dopravní dostupnost Bystřicka, a to hlavně „napojení“ oblasti na dálnici.