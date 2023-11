K oficiálnímu otevření nákupního střediska ještě chybí kolaudace. Podle stavbyvedoucího Václava Papírníka ze společnosti Ima Logistik by ji investor měl získat ve čtvrtek posledního listopadu. „Vyjde to tak, že o den později otevřeme. Už tu byli na kontrole jak hasiči, tak stavební úřad. Čekáme jen na jejich stanoviska. Je to v rukou úředníků. Za plného provozu pak bude ještě hygiena měřit hluk,“ vyjmenoval zbývající formality.

Konečně otevřeno a slevy. V Moravských Budějovicích rozšířili obchodní centrum

Celkem bude v nákupním centrum sedm nových prodejen. V pátek však otevře pouze šest z nich. Lékárna by měla otevřít až v lednu. Její provoz musí totiž schválit Lékárnická komora i Státní ústav pro kontrolu léčiv. Provozovny, které zákazníky přivítají v pátek, už teď lákají na slevy. Některé jsou už vylepené na vitrínách. „Nějaké akce by měly snad mít všechny prodejny. Budou chtít využít otevření i předvánočního času,“ dodal Papírník.

Více podrobností doplnil vedoucí prodeje společnosti KiK Tomáš Missbach. „První dva dny budeme rozdávat poukaz s dvacetiprocentní slevou. Ten bude platit na další nákup u nás,“ uvedl.

Prodejny v novém obchodním centru:

Sinsay, KiK, Drogerie Teta, Super zoo, Lékárna Dr. Max, Řeznictví Makovec, Tabák Valmont

Missbach doplnil, že nejde o jedinou akci se zaváděcími cenami. „Až do konce prosince potom budeme mít i patnáctiprocentní slevu na vybrané zboží. Čekáme obrovský zájem zákazníků. Je ideální čas před Vánoci. Navíc je to první podobné centrum ve městě. Lidé prostředí znají díky supermarketu, který tu už pár měsíců stojí. Teď se k tomu přidá zbytek prodejen. Zákazníci by si měli přijít na své,“ předeslal vedoucí prodeje.