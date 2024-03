Loni počítali developeři s tím, že by si první zákazníci mohli nakoupit v obchodním centru v září. Kvůli pozdržení se otevření o jeden měsíc posunulo. Detaily přiblížil projektový specialista Martin Slavata z developerské firmy Traxial. „Nově směřujeme na měsíc říjen. Oficiální datum otevření ještě nemáme, může se to totiž ještě změnit. Cílem však, aby to bylo před Vánoci. To by se mělo podařit,“ ujistil.

Nové nákupní centrum s dalším supermarketem vyroste ve Velkém Meziříčí

Slavata také vysvětlil, v čem komplikace spočívají. „Nestalo se ni zásadního a žádná pohroma. Jenže při tak velkém projektu člověk narazí na různé překážky. V tomhle případě šlo o počasí, které nám úplně nevyšlo vstříc. A i při výkopových pracích jsme museli plány pozměnit. Přesto pokračujeme dál a budujeme základy skeletů, které brzy uvidí jak řidiči, tak i chodci,“ předeslal projektový specialista.

Starosta Velkého Meziříčí Alexandros Kaminaras naposledy pro Deník řekl, že v projektu nevidí pouze pozitiva. „Nabídka obchodů se rozšíří, i když jich u nás máme dost, a to je podle mě dostačující. Jako pozitivum vidím to, že by nákupák mohl ulevit dopravě. Jelikož bude stát na východní části města, tak by cestující například z Velké Bíteše nemuseli zajíždět až do centra. Na začátku ale bude efekt opačný. Lidé ze západního směru naopak budou zvědaví, takže pojedou přes celé město na druhou stranu,“ komentoval již dříve starosta.