K výsadbě stromořadí, remízů a větrolamů do volné krajiny vyzývá Sdružení Krajina každoročně již šest let. Během nich se podařilo vysázet stovky stromů jak na Vysočině, tak po celé republice. Pro letošní rok sdružení spolu s partnerskou společností GLS navyšuje celkový rozpočet pro zájemce z regionu Vysočiny z loňských 52 tisíc na celkem 100 tisíc korun. „GLS si je vědoma své zodpovědnosti za životní prostředí, a proto každoročně z výnosů služby ThinkGreenService podporuje výsadby pomáhající kompenzovat vliv přepravy na životní prostředí. Protože česká centrála GLS sídlí v Jihlavě, těší nás, že region Vysočiny využívá tento program velmi intenzivně,“ uvedl Pavel Včela, ředitel balíkového přepravce GLS ČR.

Žadatelé o příspěvek musí splnit několik podmínek. Jednou z nich je vysazení alespoň patnácti dlouhověkých dřevin, jako jsou duby, buky nebo lípy, tedy místně původních druhů. Na každý takový strom získají příspěvek 500 korun. „Příjemci příspěvku se také zavazují k péči o vysazené dřeviny po dobu minimálně dvou let od vysazení a také k náhradě stromů uhynulých během této doby,“ informoval Tomáš Blažek ze Sdružení Krajina. Do výsadeb také musí žadatelé zapojit veřejnost, kupříkladu rodiny s dětmi. Pro výsadby větších sazenic, případně při výjimečných akcích, lze příspěvky navýšit. Zájemci o výsadbu se mohou hlásit až do konce července.