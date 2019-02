Obce protestují proti rušení katastrálního úřadu v Bystřici

Bystřice nad Pernštejnem - Do 20. března mohou lidé bystřickém Turistickém informačním centru podepsat petici proti rušení územního pracoviště Katastrálního úřadu pro Vysočinu v Bystřici. To má být od začátku příštího roku přesunuto do Žďáru nad Sázavou.

Mikroregion Bystřicko | Foto: archiv

Podepsané archy poputují k rukám ministra zemědělství Mariana Jurečky. Petice, kterou organizuje Mikroregion Bystřicko, byla zveřejněna ve třiceti devíti obcích bystřického správního obvodu, do něhož spadá více než dvacet tisíc obyvatel. I tam je možné archy podepisovat. „Je to vůči obyvatelům, a to zejména těm starším, kteří bydlí v malých vesnicích, krok zpátky. Tímto budou na úřad zase složitě dojíždět, protože zdaleka ne všichni jsou schopni tyto záležitosti vyřizovat elektronickou cestou," poznamenal starosta Víru Ladislav Stalmach, jeden ze členů petičního výboru. Katastrální úřad vykazuje, že počet elektronických podání vzrůstá. „Myslím si, že se ale jedná spíše o právnické osoby, ne fyzické," nechal se slyšet starosta Rozsoch Augustin Holý, další ze členů petičního výboru. Organizátoři petice protestují proti tomu, aby museli lidé z Bystřicka za vyřízením pozemkových záležitostí jezdit až padesát kilometrů. „Vzhledem k tomu, že problém rušení katastrálních pracovišť je celorepublikový, oslovil jsem i Sdružení místních samospráv," dodal Stalmach s tím, že státní správa se tak lidem opět začíná vzdalovat. Pro úplné zrušení bystřického pracoviště a převzetí území pracovištěm ve Žďáře nad Sázavou podle Katastrálního úřadu pro Vysočinu hovoří ekonomické i personální úspory. „Zrušením pracoviště v Bystřici Katastrální úřad pro Vysočinu okamžitě ušetří asi půl milionu korun ročně na provozních nákladech. V dalších letech pak ušetří až třicet procent z původního počtu zaměstnanců zrušeného pracoviště," uvedla pro Žďárský deník Ludmila Jedličková, vedoucí kanceláře Katastrálního úřadu pro Vysočinu. V roce 2014 bylo v Bystřici podáno 1915 návrhů na vklad práva do katastru nemovitostí. „Republikový průměr je 10 054 návrhů na vklad práva na jedno pracoviště. To odpovídá přibližně 19 procentům návrhů ve srovnání s průměrným pracovištěm. I ostatní činnosti se pohybují v rozmezí 10 až 20 procent průměrného pracoviště," uvedla Jedličková. Podle jejích slov klienti s katastrem komunikují nejčastěji elektronickou formou. „Nyní je možné elektronicky předložit i listiny potřebné ke změně údajů evidovaných v katastru nemovitostí. Žádostí o poskytnutí údajů z katastru máme třetinu oproti množství před sedmi lety, protože klienti více využívají bezplatný přístup k informacím na internetu," dodala Jedličková.

Autor: Lenka Mašová