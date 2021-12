Taky bych náš novoměstský vánoční strom přihlásila. Je nádherný. Ale je to soutěž jen pro obce z Bystřicka, povzdechla si Dana Mokrá z Nového Města na Moravě.

Na Bystřicku bojovali o nejhezčí vánoční strom. Vloni se do soutěže nakonec přihlásilo jedenáct obcí. | Foto: archiv mikroregionu Bystřicko

Do soutěže o nejkrásnější vánoční strom Bystřicka se vskutku mohou přihlásit jen obce z tohoto regionu. Je to jedno z pravidel, kterých má soutěžní klání hned několik. Například to, že do soutěže musí přihlásit vánoční strom starosta obce nebo jeho zástupce. Zaslány mají být dvě fotografie, jedna pořízená za denního světla a druhá po setmění. Mezi podmínkami je ale i jedna novinka. „Podle nových pravidel soutěže se v roce 2021 nemůže zúčastnit ta obec, která vyhrála již třikrát. Chceme tak dát větší šanci na výhru dalším zúčastněním,“ přiblížila novou podmínku přihlášení do soutěže Jitka Dočkalová z mikroregionu Bytřicko, který předvánoční klání rok co rok pořádá.