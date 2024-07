Už od ledna letošního roku bylo možné se na Vysočině prokázat v některých institucích svým občanským průkazem pomocí mobilní aplikace eDoklady. Krajský úřad Kraje Vysočina byl první z krajských úřadů, který tuto možnost nabízel. „Zájem byl ze začátku malý, následně se trochu zvedl, ale dá se říct, že pořád není nikterak velký a prokazování fyzickým dokladem převažuje,“ říká Eva Neuwirthová z tiskového odděleni Krajského úřadu Kraje Vysočina.

„Ti, co e-doklad ve svém mobilním telefonu mají, jsou zvědaví, jestli to funguje. Ostatní byli ze začátku spíš překvapeni, že už to u nás jde, když to nebylo ještě oficiálně povinné,“ dodává Neuwirthová.