„Přišli jsme se podívat na vystoupení Žďáráčku, protože tam zpívá neteř, ale chceme se také projet historickým autobusem, rozhlédnout se z věže kostela a jít se podívat do hřbitovního kostela v Horní ulici, protože jsme tam ještě nikdy nebyli. Ráno jsme se báli, že bude pršet, ale naštěstí počasí vyšlo,“ prozradila Jana Palátová ze Žďáru nad Sázavou.

V letošním roce byly žďárské slavnosti prioritně zaměřeny na čtvrt století, po které je žďárský poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře uveden na seznamu památek UNESCO. Odehrály se tam komentované prohlídky pro veřejnost, ovšem stejně jako ve hřbitovním kostele Nejsvětější Trojice v Horní ulici ve městě.

Na žďárském náměstí se v sobotu v průběhu dne odehrála řada koncertů a vystoupení, ale rovněž prezentace místních neziskových organizací, škol i firem, což dostálo mottu akce Žďáráci pro Žďáráky. Lidé si tak mohli prohlédnout například hasičskou nebo policejní techniku, stánek strojírenské firmy Žďas nebo místní průmyslové školy. Dočkali se taktéž vystoupení Žďárského swingového orchestru, kapely Revock či uskupení Karel na nákupech, přičemž vrcholem večera se pak stal koncert kapely Hradišťan s frontmanem Jiřím Pavlicou.

Vlastní program si o Dni Žďáru připravila také Knihovna Matěje Josefa Sychry na Havlíčkově náměstí a otevřen pro veřejnost byl taktéž ochoz kostela svatého Prokopa, kde pracovníci regionálního muzea přichystali oblíbené komentované prohlídky. Děti do patnácti let měly zdarma návštěvu Modelového království – „vláčkoviště“ - v suterénu Domu kultury a návštěvníci Dne Žďáru mohli rovněž využít MHD zdarma, a to včetně jízd historickým autobusem.

V rámci tradiční akce byla rovněž ve Staré radnici předána další Cena města Žďáru nad Sázavou, tentokrát in memoriam potomkům fotografa Viléma Frendla, jenž sedm desítek let fotil Žďár a jeho proměny, a to za vytvoření unikátní fotografické kroniky historie města.