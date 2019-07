Nové Město na Moravě – Na titul Žena regionu byla nominována rovněž vrchní sestra Domácího hospice Vysočina se sídlem v Novém Městě na Moravě Anna Zelená. Veřejnost ji může podpořit svými hlasy do konce srpna, a to na www.zenaregionu.cz/zena/1135/anna-zelena.

Anna Zelená. Foto: archiv | Foto: Deník / Redakce

Anna pracovala jako zdravotní sestra v nemocnici a osobní asistentka postiženého klienta. Byla spokojená, ale nebylo to ono. Poté jí vážně onemocněl otec, jeho život rychle mířil ke konci, takže rodina hledala způsob, jak mu zajistit pokojný odchod v domácím prostředí. Oslovila proto Domácí hospic Vysočina, s jehož pomocí doprovodila tatínka do cíle. Když Anna později zjistila, že organizace hledá posily, neváhala a začala v hospici pracovat. Koordinuje práci sester, komunikuje s lékaři hospice, nemocnice i s praktiky, komunikuje se zájemci o hospicovou péči, jezdí k pacientům. Spravuje sesterskou agendu, zajišťuje nákup léků a zdravotnického materiálu, slouží pohotovostní služby, připravuje vyúčtování pojišťovnám. To vše navíc v situaci, kdy doma pečuje o své těžce nemocné dítě.