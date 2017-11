O mikulášské nadílky je ve Žďáře velký zájem

Žďár nad Sázavou – S obrovským zájmem veřejnosti se setkávají mikulášské besídky a nadílky ve Žďáře nad Sázavou. A jelikož na většině akcí mají pořadatelé jenom omezenou kapacitu, musejí si lidé vstupenky pořizovat s dostatečným předstihem.

Ilustrační fotoFoto: Radek Pavlík

„Už máme jen posledních pár lístků. Zájem je vždycky velký, míváme plno,“ vyjádřila se Barbora Marinčová z Rodinného centra Srdíčko. Tam mikulášská družina zamíří již ve čtvrtek 30. listopadu, a to dokonce nadvakrát. První skupina se bude z nadílky radovat od půl čtvrté a druhá pak od pěti hodin. V každé skupince může být z kapacitních důvodů pouze pětadvacet rodin.

Za vstupné zájemci vynaloží třicet korun, šedesát korun pak stojí balíček. „V případě, že si někdo chce donést pro dítě vlastní nadílku, balíček od nás si samozřejmě kupovat nemusí,“ dodala Barbora Marinčová.

Už jenom pár posledních vstupenek nabízí rovněž žďárská Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi. Tradiční besídka se uskuteční v pondělí 4. prosince, a to od půl páté v přízemní jídelně žďárského biskupského gymnázia. Pro děti je kromě nadílky připraven také program s loutkovou pohádkou v režii Jana Hrubce.

Lidé, kteří se nestihli na některou z uvedených akcí přihlásit, zatím zoufat nemusejí. Lístky nabízí ještě například Active – středisko volného času. Nadílka se tam koná v úterý 5. prosince, a to od šestnácti hodin v budově v ulici Horní 2.

Vstupenky tam lze zakoupit kvůli omezené kapacitě sálu pouze v předprodeji. Dospělí za ně zaplatí padesát korun, děti šedesát. Čeká je kromě jiného diskotéka, soutěže a samozřejmě i nadílka od Mikuláše. „Nemáme problém s tím, že bychom lístky nemohli prodat. Kolem třiceti až čtyřiceti dětí se tu sejde vždycky. Více než padesát by se jich sem stejně nevešlo,“ uvedla Zdeňka Prokopová z Active – střediska volného času.

Telefonáty jsou zavaleni i lidé, kteří obcházejí domácnosti v přestrojení za Mikuláše, anděla a čerty. „Chodíme takhle už zhruba třicet let, pořád stejná parta. Mikuláš, anděl a pár čertů i čertic. Nejprve jsme takto strašili vlastní děti, teď už obcházíme vnoučata. Za večer zvládneme maximálně sedm osm domácností, víc toho dělat nechceme, je to pak zbytečně velká honička a člověk si to neužije,“ nechal se slyšet šedesátiletý Adam Zvěřina ze Žďáru nad Sázavou.

Zároveň dodal, že rok co rok musí spoustu známých, kteří o jeho aktivitě vědí, odmítat. Podobnou zkušenost má i Lucie Šemberová ze Žďáru. „Nemohli jsme nikdy sehnat mikulášskou družinu, která by trošku postrašila naše děti. Tak jsme se domluvili se sousedkou a jejím manželem a začali chodit sami. Postupně se k nám pár známých ještě přidalo a každý rok nám ‚štace‛ přibývají. Ozývají se i lidé z okolních vesnic, takže už musíme využívat auto, abychom to všechno za večer stihli,“ popsala mladá žena.