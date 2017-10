O krampusy je ve Žďáře obrovský zájem, průvod přeložili k zimnímu stadionu

Žďár nad Sázavou – Velký zájem se strhl o chystaný průvod čertů-krampusů, který se ve Žďáře uskuteční v sobotu 25. listopadu v 17.30 hodin. Vstupenky jdou na dračku. „Proto jsme také místo původně plánovaného hřiště za sokolovnou akci přesunuli na ovál u zimního stadionu,“ řekl organizátor Radomír Fiksa.

„Nechceme tam žádnou tlačenici – důležité je, aby všichni dobře viděli. Zájem o lístky je velký, a rychlobruslařský ovál u stadionu nabídne víc prostoru,“ sdělil Fiksa. K průvodu krampusů nyní ještě na program listopadového podvečera přibyla ohňová show.

Rohatí v děsivých maskách obcházet po dráze, takže si je budou moci prohlédnout všichni diváci stojící okolo. Po skončení průvodu se zájemci s pekelníky v děsivých maskách budou moci třeba i vyfotit.

„Půjde o skupinu dvaceti čertů. Jsou to Češi, ale budou mít klasické rakouské krampus masky,“ popsal Radomír Fiksa s tím, že tuto sestavu možná doplní ještě několik místních čertů, kteří budou například držet hořící louče.

Lístky mohou zájemci zakoupit v dětské herně Café & Play Tedýsek v Nádražní ulici 52 ve Žďáře nad Sázavou. Dospělí zaplatí 100, děti 80 korun.

Rakouský průvod čertů neboli Krampuslauf je tradiční slavnost pekelníků, ze kterých jde skutečně strach. Toto srocení čertů, ďáblů, čarodějnic a různých dalších pekelných příšer, je pro Rakušany symbolem začátku adventu. Průvody nebo běhy rachotících a hrůzostrašných bytostí tam mají více než pětisetletou tradici.

Krampusové

Krampus je alpské strašidlo, které se objevuje především v době okolo adventu. Je to starověká tradice, jež vznikla v rakouských Alpách, odkud se postupně rozšířila do celého Rakouska a postupně i do okolních států – Německa, Slovinska, Maďarska, severní Itálie a Chorvatska. Jméno Krampus vzniklo z rakouského Krampas – něco neživého. V období inkvizice byla tato tradice zakázána pod hrozbou trestu smrti.



V mnoha alpských vesničkách a městech se dodnes pořádají takzvané Krampuslaufy – průvody krampusů a jejich skupin, které mezi sebou soutěží o nejlépe vyřezanou masku, udělaný kostým i celkový projev celé skupiny. Každá skupina je něčím zajímavá, jsou doprovázeny projížďkami na pekelných vozech, lesními lidmi, různými strašidly, rachotem kravských zvonců, řetězů, hlasité hudby, kouře a dýmu.



Každá maska je vlastně takové malé umělecké dílo. Jsou ručně vyřezávané z lipového nebo borového dřeva a ručně malované. Na každé masce jsou připevněné pravé rohy, používají se především rohy muflonů, beranů, kamzíků a koz. Kožichy jsou šité z pravé kůže horských koz nebo ovcí. Jsou dělané jako kombinézy, dvoudílné obleky a v posledních letech je hodně oblíbená lisovaná tvarovaná kůže.



Každý krampus by měl mít kolem pasu připevněný kravský zvonec, který by měl viset skoro až ke kolenům – hlasité zvonění kravských zvonů mělo zahánět zlé lidi. Krampus by měl také mít kravský ocas, vrbové proutí na šlehání, někdy i řetěz. Na zádech by měl mít nůši, do které podle pověsti dával zlobivé děti.



Svátek krampusů je 5. prosince, ale po horských vesničkách a městech chodí většinou od listopadu až do ledna.



zdroj: www.krampus-certi.cz