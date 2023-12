Místo osmi set korun rovnou tisícovka. V Jimramově od ledna zvyšují poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Cenu v městysu na Žďársku změnili po dvou letech.

Podle starosty Jimramova Josefa Homolky neexistovala možnost cenu poplatku nezvednout.

„Všichni zdražují. Museli jsme se tomu přizpůsobit. Jinak to nešlo. Jenže svoz nás celkově stojí víc peněz, než kolik vybereme od obyvatel. Na jednoho člověka to vychází okolo čtrnácti set korun,“ přiblížil starosta s tím, že zbytek ceny bude městys doplácet z rozpočtu.

Samotný Jimramov nemá komunální služby. Homolka dodal, že využívají skládku v Bystrém. „Tam taky zdražili. Ukládáme ještě bioodpad v bioplynové stanici ve Žďáře nad Sázavou. Roli hrají i ceny pohonných hmot,“ uvedl ke změnám ceníku starosta.

O osm set korun víc bude od nového roku platit Jana Morávková s rodinou.

„Budeme to platit za čtyři lidi. S mužem máme dvě děti. O zdražení víme a myslíme si, že to zvládneme. Jenže zároveň pronajímáme i chalupu, takže si budeme muset zjistit, jak to bude tam,“ zamyslela se obyvatelka Jimramova.