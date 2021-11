„Nejintenzivnější jednání probíhala zhruba od roku 2010. Kraj Vysočina nakonec souhlasil s tím, že pokud městys zajistí projektovou dokumentaci k územnímu rozhodnutí a majetkovou přípravu pozemků, že stavbu obchvatu zrealizuje,“ vzpomíná na peripetie okolo největší stavební akce posledních let starosta Nového Veselí Zdeněk Křivánek.

V říjnu to byl rok, co byl do zkušebního provozu uvedený. Teď nás čeká zahájení kolaudačního řízení.

Kdy očekáváte, že na něm začne ostrý provoz?

Pokud nenastanou nějaké problémy při kolaudačním řízení, tak by to mělo být do konce roku.

Obchvat je hotový, jaká velká stavební akce vás čeká nyní?

Těch je více. Mimo jiné už několik let plánujeme rekonstrukci úřadu městyse. Stavba je z devatenáctého století a technické zázemí je nevyhovující. Chystáme také šest posledních stavebních pozemků. Máme je už prodané, ale musíme je zasíťovat.

Budete mít i nějaké další stavební parcely?

V tom máme trochu problém, a to právě kvůli obchvatu. Hodně pozemků jsme využili na jeho stavbu, nemáme už mnoho parcel, na kterých by se daly výhledově stavět rodinné domy. Ale připravujeme studii na výstavbu bytového domu. Bylo by tam asi patnáct bytů.

Předpokládám, že o bydlení v Novém Veselí je eminentní zájem.

To je. Obrovský. Dnes a denně mě někdo kontaktuje a ptá se na stavební pozemek nebo na bydlení.

Nové Veselí je v dosažitelné vzdálenosti do okresního města. A navíc jste poměrně dobře vybavení vším potřebným. Co všechno tu lidé najdou?

Školu, školku, knihovnu, restaurace, obchody i zdravotní středisko. Navíc je tu hodně firem a podnikatelů, kteří nabízí zaměstnání. Lidé odtud nemusí dojíždět do Jihlavy nebo do Žďáru, ale mohou se uplatnit přímo v Novém Veselí.

Je něco, co vás trápí?

Hlavně byrokracie a úředníci. Když se opět vrátím ke stavbě obchvatu, tak o byrokracii bych mohl napsat knihu. Byl to boj. A to je škoda. V celé republice se všichni neustále bavíme o tom, jak by se daly stavby urychlit. Ale pokud se nezmění systém a nesníží byrokracie, tak vše zůstane při starém.

A co vám naopak udělalo v poslední době radost?

I to se týká obchvatu Nového Veselí. Spoustu pozemků pro něj jsme museli odkupovat od místních lidí. Nabízená cena za ně nebyla nijak závratná, ale všichni pochopili situaci a i za tu „nižší“ cenu na to přistoupili. Za to mají můj obdiv, hrozně mě potěšili. Všem bylo jasné, že obchvat bude sloužit všem. Takže se nevyskytl žádný problém, který by jeho stavbě zabránil.

Když už jsme u toho, drží Novoveselští při sobě?

Drží. Ale je to podobné, jako v jiných obcích. Vždycky se najdou nějaké výjimky. Ovšem většinou spolu vycházíme dobře. Ale abych to nezakřikl. (smích)