Do dětských let se vrátila volební komise i voliči v prvním volebním okrsku v Novém Městě na Moravě. Volební místnost se totiž nachází v jedné třídě mateřské školy ve Žďárské ulici.

Volby v prvním okrsku se uskutečnily v mateřské škole na Žďárské ulici. | Foto: Deník / Helena Zelená Křížová

„Je to tu moc hezké. Já jsem tu kdysi pomáhal zedníkům. Teď to slouží dětem. A já jsem tu nanovo,“ usmál se jeden z prvních voličů, kteří do místnosti vkročili, Jiří Skalník z Nového Města na Moravě.