Novým starostou Velkého Meziříčí je Josef Komínek

Velké Meziříčí – Novým starostou Velkého Meziříčí se stal Josef Komínek (ČSSD). Dosavadní místostarosta byl v úterý odpoledne jediným navrženým kandidátem a ve veřejném hlasování mu dalo důvěru čtrnáct z celkem dvaadvaceti přítomných zastupitelů.

Do čela radnice byl zvolen Josef Komínek (vlevo), místostarostou se stal Vilém Lavický (vpravo).Foto: Deník / Nedělková Jana

Pět členů zastupitelstva hlasovalo proti, jeden se zdržel a tři nehlasovali. Josef Komínek post starosty podle svých slov přijal především proto, aby dokončil to, co obyvatelům města v minulosti slíbil.

„Je jasné, že za rok se samozřejmě nedají udělat žádné zázraky, ale je před námi v současné době hodně úkolů, které jsou domluveny nebo rozjednány, a zastupitelé je již schválili. A já považuji za svoji povinnost je dotáhnout do konce, nebo se o to alespoň pokusit,“ vyjádřil se Josef Komínek.

Zároveň dodal, že se bude rovněž snažit, aby se v posledním roce tohoto volebního období zlepšila komunikace v zastupitelstvu a došlo alespoň částečně k jeho stmelení.

Na zasedání došlo rovněž ke zvolení nového místostarosty. Jím se stal Vilém Lavický (To pravé Meziříčí). Pro něj se vyslovilo čtrnáct městských zastupitelů, proti hlasovalo šest, jeden se zdržel hlasování a dva členové zastupitelstva nehlasovali. Vilém Lavický již na pozici místostarosty Velkého Meziříčí v minulosti působil, konkrétně v letech 1998 až 2002.

Nový starosta i místostarosta by měli v čele velkomeziříčské radnice setrvat do konce tohoto volebního období, tedy do října 2018.

K volbě starosty došlo poté, co 27. září tohoto roku třináct zastupitelů odvolalo pět členů městské rady z celkových sedmi, a následně bylo zvoleno pět radních nových. V reakci na to rezignoval tehdejší starosta Radovan Necid (To pravé Meziříčí).

Po úterním zasedání zastupitelstva bude tedy sedmičlenná městská rada pracovat ve složení: starosta Josef Komínek (ČSSD), místostarosta Vilém Lavický (To pravé Meziříčí), Pavel Blažek (ČSSD), Jiřina Jurdová (To pravé Meziříčí), Jiří Kaše (ČSSD), Svatopluk Pokorný (KSČM) a Marie Ripperová (KDU-ČSL).