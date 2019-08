Lékaři budou při operaci šedého zákalu používat asférické nitrooční čočky. „Tento druh čoček by měl zlepšit kontrastní vidění hlavně za šera, dále zvyšují kvalitu obrazu a barev oproti dosavadním standardním sférickým čočkám. Budeme je mít k dispozici ve dvou formách – čiré nebo žluté. Čiré nitrooční čočky mají jen UV filtr, čočky zbarvené do žluta mají navíc filtr proti modrému světlu, což je například světlo s krátkou vlnovou délkou, které je pro oči též škodlivé, hlavně na sítnici. Čočky se žlutým zabarvením jsou vhodné pro lidi s postižením sítnice,“ sdělila lékařka Eva Pačisková.

Šedý zákal je postupné zakalení čočky oka. „U zdravých očí směřuje průzračná oční čočka světelné paprsky na sítnici v zadní části oka a tím vytvoří jasný obraz. S věkem se čočka stává silnější a méně průhlednou. To brání správnému průchodu světla a způsobuje zamlžené zastřené vidění, zvané šedý zákal. Šedý zákal se podobá zamlženému oknu, přes které není zřetelně vidět. Typickými příznaky šedého zákalu jsou opar nebo zamlžené vidění, vybledlé barvy, zvýšená citlivost na ostré světlo, časté změny předepsaných brýlí,“ vypočítává některé z příznaků šedého zákalu novoměstská lékařka.

Zpočátku nemusí šedý zákal vidění nijak ovlivňovat, zakalení se však postupně zvětšuje, vidění se zhoršuje. Neléčený šedý zákal postupně snižuje kvalitu vidění a může dokonce vést

k oslepnutí. Šedý zákal patří vedle zeleného zákalu k nejrozšířenějším chorobám. Mnoho lidí nad padesát let nějakou formu šedého zákalu má. „Díky přístrojovému vybavení se dnes dá operovat hned, jakmile se vyšetří, dřív se čekalo, až oko takzvaně uzraje. To mohlo trvat i několik let, a do té doby člověk chodil skoro slepý. Dnes operujeme ve chvíli, když přestanou vidění zlepšovat brýle,“ vysvětlila Eva Pačisková.

Šedý zákal nelze léčit pomocí léků nebo jej korigovat brýlemi. Zamlžená čočka musí být chirurgicky odstraněna. Zákrok se obvykle provádí ambulantně při lokálním znecitlivění a

trvá přibližně 15 až 30 minut. Zakalená čočka oka je jemně odstraněna přes malý řez na okraji rohovky a nahrazena velmi malou umělou čočkou, takzvanou nitrooční čočkou, která je

implantována přes stejný řez. „V novoměstské nemocnici ročně provedeme zhruba 500 operací šedého zákalu,“ dodala Eva Pačisková.

AUTOR: Tamara Pecková