Do prvního tábora patří také Petra Chmelová, která není s novým logem úplně spokojená. „Působí na mě prázdně a nenápaditě. Nic mi to neříká. Přijde mi to jako vyhazování peněz,“ kritizovala symbol žďárská obyvatelka.

Že zelená hvězda má hlubší význam, vysvětluje její spoluautor a designér Lukáš Joch. „V první řadě hvězdička znamená úspěch. Ale jde i o myšlenku celého konceptu. Propojujeme dva konce Žďáru. Na jednom je úžasný Santiniho kostel, kde v půdorysu tu hvězdu najdete a druhá strana Žďáru je zase ta technologická, inovativní, pokroková, kde se již několik dekád točí stroje,“ popsal pozadí vzniku loga a propojení historie a současnosti Joch.

Nové logo město plánuje postupně použít do všech tiskovin, na dárkových předmětech nebo v budově městského úřadu. Podobný vizuál by také mohli mít příspěvkové organice města. Zelená hvězda by mohla také ozdobit auta městské policie. K vizuální identitě patří i slogan To je Žďár. Ten odkazuje na knihy Miroslava Šaška.

Další možné využití nového pěticípého symbolu nastínil druhý autor Jan Janeček. „Je to takový základní kámen, který funguje nejen jako odkaz na kostel na Zelené hoře, ale i jako hvězdička jakožto odkaz na běžně používanou poznámku pod čarou. Můžeme tak prostřednictvím těchto odkazů jednoduše rozvádět, co vše je Žďár nad Sázavou. Je to architektura, je to příroda, je to celá řada dalších věcí,“ vyjmenoval Janeček.

To však nepřesvědčilo Šárku Prokopovou. „Nemohu si pomoct, prostě se mi tato vizuální identita nelíbí. Ta původní byla jasně čitelná a dávala smysl. Tahle nově vytvořená potřebuje návod k použití, aby člověk pochopil, o co vlastně jde. Už to je za mě chyba,“ netajila se s názorem Prokopová.

