Obyvatelé by další supermarket uvítali. „Ideálně na opačné straně města, protože tam bydlím. Takhle mi to pěšky trvá tři čtvrtě hodiny. Bylo by pohodlnější to mít za humny. Už jsem i slyšel, že se o něčem takovém uvažuje,“ uvedl důchodce Miroslav Krška. A dodal, že je rád i za jeden, protože už nemusí kvůli nákupu cestovat do Velkého Meziříčí.