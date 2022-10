Nový supermarket bude ve Žďáře v Jihlavské ulici. Tu čekají i další změny

Nová prodejna Lidl, kruhová křižovatka, osvětlení, zeleň nebo cyklostezka. To vše čeká ve Žďáře nad Sázavou v následujících letech Jihlavskou ulici. „Nový Lidl se hodí. Do Žďáru jezdím nakupovat a ve stávajícím je vždy plno. Dva takové obchody by mohly rozmělnit davy lidí,“ vyjádřila svůj názor Kateřina Uchytilová ze Žďárska.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK