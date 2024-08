Situace je náročná také pro úředníky z Pelhřimova, kteří jsou ještě stále zavaleni žádostmi podanými do konce června. „Zatím není podrobný manuál, tak se se systémem nikdo v republice ještě určitě nesžil, pokud vím,“ řekl vedoucí odboru výstavby v Pelhřimově Zdeněk Přech. „Nejde nám načítat dokumentace, takže si počkáme až to ministerstvo pro místní rozvoj vyřeší, práce máme víc než dost. Jsme doslova zavaleni žádostmi podanými do 30. června,“ přiblížil Přech celou situaci na pelhřimovském stavebním úřadě.

V Havlíčkově Brodě mají podle mluvčí Zuzany Melounové na stavebním úřadě také plno práce. „Kolegové na stavebním úřadě mají mnoho práce a snaží se odbavit vše, co mají,“ vysvětlila Melounová.

Proces schvalování žádostí je v novém systému zdlouhavý a komplikovaný. „Každé podání úředníci dodnes řeší způsobem pokus – omyl. Jeden úředník vyřizuje na počítači podání, všichni ostatní včetně pana vedoucího stojí nad ním a hledají co zmáčknout, aby se stalo to, co chtějí. Po odeslání vedoucímu zjistí, že zpracování neobsahuje náležitosti, které by mělo mít, vedoucí tedy dokument pošle zpět danému úředníkovi a znovu hledají,“ popsala celý proces Hrdličková.

Nových žádostí přitom v Jihlavě obdrželi velmi málo. „Prozatím přišly jednotky žádostí v novém systému a kolegové zatím zvládli zpracovat jednu nebo dvě z těch jednodušších s vědomím, že byly odeslány. Zda však žádost byla doručena, systém neříká. Sami později zjistili, že například přes datovou schránku danému stavebníkovi vyřízení nejprve nepřicházelo. Opět to tedy museli zkoušet jinak,“ upřesnila Hrdličková.

Jaké komplikace nový systém přináší stavebníkům? Stavební řízení trvá mnohem déle než doposud, a to zpomaluje vznik jejich projektů

Ne všichni žadatele vědí, že podle nového stavebního zákona k vyřízení stavebního řízení potřebují nové dokumenty, například prováděcí projektovou dokumentaci, její zpracování a dodání celý proces také zdržuje

Jaké komplikace nový systém přináší úředníkům?

Úředníci jsou stále přehlceni žádostmi, které byly podány před koncem června ještě ve starém ověřeném systému

Nový systém úředníky neinformuje, jestli bylo vyřízení žádosti klientovi opravdu doručeno

V systému se objevují žádosti z celé republiky a nemá sofistikovaný systém vyhledávání. Vzniká tak riziko, že úředníci nějaké podání přehlédnou.

Stejný problém řeší také v Třebíči. „Na systém se nelze plně spolehnout. Úředníci v něm nevidí, zda byla písemnost odeslaná a následně doručená, tedy ani nemohou nastavit správní lhůty. Systém se na základě podnětů denně mění, což je v ostrém provozu, kdy hrozí prodlevy ve vyřizování žádostí nejen nepříjemné, ale hrozí i velké finanční ztráty,“ uvedla Martakidisová.

Ve Žďáře vidí největší chybu digitalizace stavebního řízení právě v tom, že je systém upravován teprve za pochodu. „Systém je neustále doplňován, měněn a je vytvářen za chodu. Měl být odzkoušen na pilotním projektu ve vybraných stavebních úřadech a vpuštěn do ostrého provozu po odladění základních problémů,“ zmínila vedoucí odboru stavebního a územního plánování Libuše Pitková.

Stěžují si i zadavatelé

Situace je komplikovaná nejen pro úředníky, ale také pro žadatele. „Žadatelé jsou zoufalí podobně jako úředníci. Vznik jejich projektů se zpomalil a sami neví co bude dál,“ přiblížila Hrdličková.

Žadatelé také často neví, že podání podle nového stavebního zákona musí obsahovat prováděcí projektovou dokumentaci. „To je projektová dokumentace, která obsahuje podrobnější výkresy. S tím ale stavebníci často při tvorbě dokumentace, která časově výrazně předchází podání, nepočítali a teď musí narychlo shánět někoho, kdo jim ji rychle vytvoří,“ zmínila Hrdličková.

I ve Žďáře nad Sázavou stavebníkům nový systém schválení žádostí komplikuje. „Žadatelé si samozřejmě oprávněně stěžují. Žádosti nemohou být vyřízeny v daných termínech, což může mít dopad na jejich termíny z hlediska dotací, hypoték, úvěrů, změn vlastnictví a tak dále. Ale všichni čekáme na zlepšení celého systému,“ uvedla Libuše Pitková.

Podle Martakidisové lhůta na vyřízení žádostí nebude dodržena ani přesto, že je prodloužená. „Ti, kteří chtějí podat žádost nyní, musí počítat s tím, že i když mají stavební úřady do konce roku dvojnásobnou lhůtu k projednání záměru, nebude tato lhůta dodržena s ohledem na nefunkčnost informačního systému stavebního řízení,“ vysvětlila.

Ivan Bartoš z ministerstva pro místní rozvoj se na síti X vyjádřil ke komplikacím v celém systému. „Na objektivní hodnocení komplexního systému digitalizace stavebního řízení je příliš brzy. Jedná se o zhruba 1400 zapojených organizací, až třináct tisíc úředníků a tisíce stavebníků, kteří zároveň přistupují k jedněm datům. Současně je měsíc v účinnosti nový stavební zákon, nové prováděcí předpisy, a tomu odpovídají i odlišné postupy v informačním systému,“ sdělil Bartoš.

Na rozdíl od jiných stavebních úřadů ty Vysočinské demonstraci neplánují. „Stávkou bychom pouze poškodili stavebníky,“ uvedla Pitková. Místo stávek tak komunikují ohledně nového systému s ministerstvem pro místní rozvoj a krajským úřadem.